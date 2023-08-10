МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Верховный суд США постановил, что компания Apple может продолжать брать с разработчиков мобильных приложений комиссию в размере 30% от дохода, полученного через магазин приложений App Store, передает агентство Блумберг со ссылкой на решение суда.

"Судья Елена Каган заявила, что не позволит решению федерального апелляционного суда вступить в силу немедленно, как того требовала компания Epic. Ранее в этом году 9-й окружной апелляционный суд США постановил, что Apple нарушила калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции, ограничив возможности разработчиков сообщать об альтернативных платежных системах, включая покупки через Epic Games Store.", — передаёт агентство.

Ранее американский суд по иску Epic Games предписал Apple разрешить сторонним разработчикам включать в свои программные продукты ссылки на платежные системы, альтернативные собственным механизмам компании. В остальном суд принял сторону Apple, разрешив сохранить App Store в качестве единственного средства загрузки приложений для мобильных телефонов и планшетов, а также постановив, что комиссия в 30%, взимаемая с разработчиков, не нарушает антимонопольного законодательства.

Таким образом, с приостановкой вступления в силу всего решения апелляционного суда Apple может в том числе продолжать брать с разработчиков приложений 30%, делает вывод агентство.