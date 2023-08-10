МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит Банк России отложить ужесточение требований к квалифицированным инвесторам до восстановления российского финансового рынка, говорится в письме ассоциации, имеющемся в распоряжении РИА Новости. ЦБ предупредил о росте влияния инфлюенсеров на неопытных инвесторов

Банк России летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагалось увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей для получения статуса квалифицированного инвестора. Затем, в июне этого года, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута уточнил, что ценз может быть повышен в 2 этапа, например, сначала до 12, а затем до 24-25 миллионов рублей.

"Уважаемая Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ — прим. ред.), мы считаем, что повышение критериев для признания розничных инвесторов квалифицированными, необходимо отложить до восстановления финансового рынка, одновременно должны быть приняты меры по упрощению процесса предложения финансовых инструментов, в том числе эмиссии ценных бумаг, активизации на рынке отечественных институциональных инвесторов и операций на российском финансовом рынке зарубежных инвесторов", — говорится в письме НАУФОР.

В защиту своей позиции ассоциация отметила, что круг доступных большинству розничных инвесторов акций, которые являются основными инвесторам на российском рынке ценных бумаг, резко сузился. Так, рынок отечественных акций, обращающихся на организованных торгах, насчитывает лишь 230 выпусков 187 эмитентов, число которых лишь уменьшается. При этом на акции десяти наиболее ликвидных эмитентов приходится 65% всего оборота торгов, пяти наиболее ликвидных — 52%. Акции ВТБ растут после новостей о передаче ОСК в управление банку

Кроме этого, несмотря на общее восстановление ликвидности на рынке акций Мосбиржи, она все еще остается ниже показателей 2021 года. Так, ликвидность в первом полугодии была на 38,8% ниже по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, а в сумме с рынком иностранных ценных бумаг на "СПБ Бирже" ликвидность внутреннего рынка оказалась на 66% ниже ликвидности первого полугодия 2021 года.

При этом, как отмечает НАУФОР, даже с учетом роста в последние годы число квалифицированных инвесторов составляет всего 586 тысяч, что немного по сравнению с 24,5 миллионами открытых и 8,3 миллиона зафондированных брокерских счетов. "Следует учитывать также то, что со следующего года планируется отмена ИИС-1, которая может отразиться на розничных инвесторах (около 1 миллиона 750 тысяч человек с суммой активов на ИИС в 470 миллиардов рублей), некоторые из которых сделают выбор в пользу депозитов, что скажется на объемах рынка ценных бумаг", — дополняет НАУФОР.