МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Почти 40% россиян рассчитывают в той или иной степени на государственную пенсию в старости, сообщил на конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) генеральный директор "Капитал Life" Евгений Гуревич.

Исследование проводилось в мае 2023 года среди 1600 россиян.

"Мы задали вопрос нашим клиентам, что необходимо на пенсии, что они видят основным источником дохода. 15% считают, что им будет достаточно государственной пенсии, 23% считают, что большая часть — это государственная пенсия и меньшая часть — другие источники дохода; 16% полагают, что должно быть поровну — государственная пенсия и другие источники доходов", — рассказал Гуревич.

"То есть мы видим, что в той или иной степени на государство надеются 38%, а в общем – значительная часть населения предполагает, что на пенсию надо копить", — добавил он. Как указано в презентации к выступлению, 66% россиян накапливают или планируют накопить на будущую пенсию, 12% не накапливают и не планируют, а 22% затруднились ответить.

Что касается сумм, которые россияне готовы направлять на формирование дополнительного дохода на пенсии, то 24% могут направлять менее 36 тысяч рублей в год, 15% — от 36 тысяч рублей до 60 тысяч рублей в год, 18% — до 120 тысяч рублей в год, только 9% готовы направлять до 240 тысяч рублей в год. Еще меньше — 5% опрошенных – сказали, что могут в год направлять на формирование пенсионного допдохода более 240 тысяч рублей в год, остальные 29% затруднились ответить.