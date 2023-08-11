2023-08-11T12:45:35+03:00
2023-08-11T12:45:35+03:00
2023-08-11T12:45:35+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230811/841400613.html
Минпромторг просубсидирует развитие промышленности в Омской области
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Омская область получила субсидию Минпромторга России на развитие региональной промышленности, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко. Омская область получит единую... ПРАЙМ, 11.08.2023
новости, россия, минпромторг, промышленность
https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279220.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279220.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279219.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279219.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279207.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279207.jpg
https://1prime.ru/itb/20230811/841398838.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ОМСК, 11 авг — ПРАЙМ. Омская область получила субсидию Минпромторга России на развитие региональной промышленности, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.
Омская область получит единую региональную субсидию в размере 27 миллионов рублей. Регион третий год проходит конкурсный отбор Минпромторга на докапитализацию областного фонда развития промышленности и субсидирование затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.
"Средства станут дополнением к 30,4 миллионов рублей, заложенным в областном бюджете на 2024 год. Итого у нас порядка 60 миллионов на развитие промышленности. Большую часть средств в размере 47 миллионов рублей направим в региональный Фонд развития промышленности, а 10,2 миллионов рублей — на новое оборудование для омских предприятий", — написал Хоценко в своем телеграм-кананле.
Он также уточнил, что средства можно использовать для привлечения совместных займов в соотношении 10% — средства регионального Фонда развития промышленности, 90% — средства федерального. Так, Омская область может получить около 400 миллионов рублей федеральной помощи.