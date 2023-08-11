ОМСК, 11 авг — ПРАЙМ. Омская область получила субсидию Минпромторга России на развитие региональной промышленности, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко. Производители рассказали о росте спроса на устройства с ОС "Аврора"

Омская область получит единую региональную субсидию в размере 27 миллионов рублей. Регион третий год проходит конкурсный отбор Минпромторга на докапитализацию областного фонда развития промышленности и субсидирование затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

"Средства станут дополнением к 30,4 миллионов рублей, заложенным в областном бюджете на 2024 год. Итого у нас порядка 60 миллионов на развитие промышленности. Большую часть средств в размере 47 миллионов рублей направим в региональный Фонд развития промышленности, а 10,2 миллионов рублей — на новое оборудование для омских предприятий", — написал Хоценко в своем телеграм-кананле.

Он также уточнил, что средства можно использовать для привлечения совместных займов в соотношении 10% — средства регионального Фонда развития промышленности, 90% — средства федерального. Так, Омская область может получить около 400 миллионов рублей федеральной помощи.