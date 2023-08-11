ЦБ: изменение нефтегазовых налогов позволит пополнять ФНБ с бюджетным правилом
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Возможным способом одновременно сохранить бюджетное правило в действующей конструкции и начать пополнять Фонд национального благосостояния является корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе, говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".
ЦБ РФ напомнил, что бюджетная политика в 2023–2026 годах будет направлена на поддержку структурной трансформации российской экономики в условиях санкционного давления. При этом в рамках переходного периода 2023–2024 годов ожидается сохранение структурного первичного дефицита на уровне 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.
"Одним из наиболее важных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте будут риски исчерпания ликвидной части средств ФНБ и устойчивости действующего бюджетного правила (корректности уровня 8–8,3 триллиона рублей в 2023–2026 годах для базовых нефтегазовых доходов). В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля", — указали в ЦБ.
"Возможным способом сохранения бюджетного правила в действующей конструкции и перехода к постепенному накоплению ФНБ является возможная корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе", — пишет регулятор.
https://1prime.ru/News/20230811/841402879.html