МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Возможным способом одновременно сохранить бюджетное правило в действующей конструкции и начать пополнять Фонд национального благосостояния является корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе, говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". Раскрыто, сколько средств из ФНБ Минфин продал в июле

ЦБ РФ напомнил, что бюджетная политика в 2023–2026 годах будет направлена на поддержку структурной трансформации российской экономики в условиях санкционного давления. При этом в рамках переходного периода 2023–2024 годов ожидается сохранение структурного первичного дефицита на уровне 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.

"Одним из наиболее важных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте будут риски исчерпания ликвидной части средств ФНБ и устойчивости действующего бюджетного правила (корректности уровня 8–8,3 триллиона рублей в 2023–2026 годах для базовых нефтегазовых доходов). В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля", — указали в ЦБ.

"Возможным способом сохранения бюджетного правила в действующей конструкции и перехода к постепенному накоплению ФНБ является возможная корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе", — пишет регулятор.