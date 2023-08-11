МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ослабление рубля снизит привлекательность российского рынка для мигрантов-строителей, считает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Рубль остается под давлением доллара и евро

Российская валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 98 и 108 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

"Ослабление рубля достаточно быстро приводит к снижению привлекательности рынка трудовых ресурсов в России. Сказать, что уже мы чувствуем по итогам последнего месяца существенные изменения, пока нельзя. Это не происходит быстро. Но однозначно скажется с лагом где-то в два-три месяца", — рассказал Глушков. Экономист обозначил, где у рубля находится дно

При этом, обратил внимание он, рынок рабочей силы в российской строительной отрасли сильно зависит от внешних факторов.

"В последние два года Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, основные поставщики трудовых ресурсов в Россию, стали ориентироваться на другие рынки. Ближний Восток стал конкурентом, там тоже идет большое количество строек", — пояснил Глушков.

Если не будет увеличена зарплата работающих на российских стройках мигрантов, то они уедут в другие страны, согласился с главой нацобъединения строителей руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик.