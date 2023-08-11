КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры подготовит изменения к указу о поддержке IT-отрасли — они касаются освобождения IT-специалистов от призыва на срочную службу до 30 лет, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". Совфед одобрил повышение призывного возраста до 30 лет

"Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет", — сказал министр.

Ранее в августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет, таким образом верхний порог увеличивается на три года. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года без переходного периода.

Глава государства в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане России, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.

Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня, подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев, в противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.