КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры подготовит изменения к указу о поддержке IT-отрасли — они касаются освобождения IT-специалистов от призыва на срочную службу до 30 лет, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". 

Военный билет

Совфед одобрил повышение призывного возраста до 30 лет

"Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет", — сказал министр.

Ранее в августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет, таким образом верхний порог увеличивается на три года. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года без переходного периода.

Глава государства в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане России, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.

Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня, подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев, в противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.