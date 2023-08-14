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2023
https://1prime.ru/News/20230814/841418866.html
Курс рубля снижается к основным валютам
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Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к основным торгуемым валютам: американская дорожает до 99,71 рубля, китайская — до 13,71 рубля, европейская — до 109,01 рубля,... ПРАЙМ, 14.08.2023
новости, россия, мосбиржа, торги, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к основным торгуемым валютам: американская дорожает до 99,71 рубля, китайская — до 13,71 рубля, европейская — до 109,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск поднимается на 28 копеек, до 99,71 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,71 рубля, евро — на 23 копейки, до 109,01 рубля.