МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к основным торгуемым валютам: американская дорожает до 99,71 рубля, китайская — до 13,71 рубля, европейская — до 109,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль немного укрепится на следующей неделе, считают аналитики

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск поднимается на 28 копеек, до 99,71 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,71 рубля, евро — на 23 копейки, до 109,01 рубля.