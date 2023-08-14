МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в понедельник утром поднимается, в то время как рынки оценивают перспективы дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Сколько будет стоить доллар перед разворотом рубля

По состоянию на 7.36 мск курс евро к доллару снижается до 1,0935 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене — до 144,91 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 102,99 пункта.

Федрезерв с прошлого года начал повышать учётную ставку из-за ускорения инфляции. По итогам июля годовой рост потребительских цен в стране ускорился до 3,2% с 3% месяцем ранее, оставшись выше целевого уровня в 2%. Также в пятницу стало известно, что индекс цен производителей (PPI) в июле оказался выше ожиданий — 0,3% при прогнозе в 0,2%.

"Откаты от оптимистичных ожиданий сложно игнорировать. Данные должны дать основания для того, чтобы Федрезерв не повысил ставку", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng).

По данным CME Group, 88,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки рефинансирования в США на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, при этом к концу года почти 30% экспертов допускают повышение до 5,5-5,75%.

Далее также ожидаются важные для рынка данные, в том числе публикация промежуточной оценки ВВП еврозоны за прошлый квартал и выход протокола июльского заседания ФРС в среду.