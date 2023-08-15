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2023-08-15T09:22:20+03:00

2023-08-15T09:22:20+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20230815/841443082.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 августа

Новости

Новости

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Ожидаемые в понедельник, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв)... ПРАЙМ, 15.08.2023

новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60