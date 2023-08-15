События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 августа
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,9%
|1,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2023)
|3,7%
|6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2023)
|0,8%
|0,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|3,8%
|3,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|4,4%
|3,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г)(июль)
|3,8%
|3,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы (июль)
|5,2%
|5,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м)
|-2,2%
|2,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
|7,2%
|8,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
|16,2 тыс
|29 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
|102 тыс
|-66 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|-1,4%
|0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
|4%
|4,2% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
|-59,5
|-63
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|-14,7
|-14,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август)
|-12,2
|-12
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,2%
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
|-0,9%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
|-0,2%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (август)
|1,1
|-1
|15:30
|USD
|США — Контроль за розничными продажами (м/м) (июль)
|0,6%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,2%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|3,2%
|2,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|-0,1%
|0,4%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь)
|25,8 млрд долл
|107,2 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,067 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность за 2кв2023
https://1prime.ru/News/20230815/841443082.html