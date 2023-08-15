МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минцифры России поддержало выплату дивидендов "Ростелекома" в том объеме, который предложила компания, сумма выплат сопоставима с прошлогодними цифрами, сообщил журналистам источник, близкий к совету директоров.

"Минцифры поддержало выплату дивидендов в объеме, предложенном Ростелекомом", — рассказал источник.

Он не уточнил сумму выплат, однако сказал, что "цифры сопоставимы с прошлогодними". О том, когда выйдет директива, также неизвестно.

В 2022 году акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, общая сумма составила 15,9 миллиарда рублей (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 год).

Как заявлял в марте глава компании Михаил Осеевский, "Ростелеком" имеет возможность для выплаты дивидендов в 2023 году, но окончательное решение за правительством. 30 июня должно было пройти годовое собрание акционеров (ГОСА), однако 29 июня стало известно об отмене ГОСА. Причины такого решения не уточнялись.