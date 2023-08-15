МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", во втором квартале 2023 года сократила чистую прибыль по МСФО на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,307 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Россельхозбанка превысила результат за весь 2022 год

Показатель EBITDA вырос на 2,5% и составил 92,446 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 19,2% — до 772,043 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений, а также эффекта от трансформации) увеличилась на 1,2% — до 92,086 миллиарда рублей.