МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России на 7 августа увеличилась до 4,4%, темпы прироста цен продолжают ускоряться, сообщил Банк России. ЦБ решает судьбу процентов

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться", — говорится в сообщении.

В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%, указал регулятор.

Во вторник совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.

Также ЦБ прокомментировал темпы инфляции.

"В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году", — сообщил регулятор.

Он добавил, что принятое решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", — говорится в сообщении.