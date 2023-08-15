МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к целевым 4% в 2024 году, сообщил ЦБ. Российский рынок акций упал на фоне сигналов о повышении ставки ЦБ

Во вторник совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", — говорится в сообщении.