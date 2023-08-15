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https://1prime.ru/News/20230815/841445572.html
ЦБ сохраняет прогноз возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году
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Банк России по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к целевым 4% в 2024 году, сообщил ЦБ. Во вторник совет директоров... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, россия, инфляция, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к целевым 4% в 2024 году, сообщил ЦБ.
Во вторник совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", — говорится в сообщении.