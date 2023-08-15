МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанка никак не скажется на кредитах, выдаваемых в рамках Фабрики проектного финансирования (ФПФ), заявил РИА Новости заместитель председателя ВЭБа, оператора ФПФ, Юрий Корсун. Дилеры ждут подорожания автомобилей в России после решения ЦБ

Ранее во вторник совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% сразу до 12% годовых. Это максимум с мая прошлого года.

"Повышение ключевой ставки ЦБ не повлияет на стоимость кредитных средств, предоставляемых ВЭБ.РФ совместно с другими банками-партнерами в рамках программы "Фабрика проектного финансирования". Механизм фабрики предусматривает компенсацию заемщикам разницы между фактическим значением ключевой ставки и значением, зафиксированным по проектам в рамках этой программы", — сказал Корсун.

"По большинству проектов уровень ключевой ставки зафиксирован около 7%. Для будущих проектов ставка будет также определена на уровне около 7%", — добавил он.

В настоящее время в рамках Фабрики проектного финансирования реализуется 26 проектов общей стоимостью 1,9 триллиона рублей. Отраслевые приоритеты проектов ФПФ определены правительством РФ, претендовать на проектное финансирование могут проекты стоимостью от 3 миллиардов рублей. Сейчас в портфеле – масштабные проекты в газохимии, металлургии (цветной и черной), энергетике, инфраструктуре (порты, аэропортовые терминалы, региональная автомобильная дорога), проекты цифровой экономики.

Фабрика проектного финансирования была запущена в 2019 году. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестиционных проектов в определяемых приоритетными отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ, предоставляя заёмщику совместный кредит.