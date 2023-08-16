В Госдуме предложили переподчинить Росстат от МЭР напрямую президенту
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту РФ.
"Я предлагаю переподчинить Росстат от Минэкономики напрямую президенту. Уверен, что в конечном итоге это пойдет на пользу всей стране", — написал Миронов в своем телеграм-канале.
По его мнению, официальная статистика "внаглую подгоняется" под целевые прогнозы Минэкономразвития.
Ранее Росстат доложил о росте на 5,3% реальных располагаемых доходов россиян во II квартале 2023 года.
Миронов отметил, что после того, как в марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет победить бедность, Росстат уже дважды поменял методику оценки этого параметра. "И как теперь понять, в какой точке мы находимся применительно к уровню бедности с 2018 года?— задается вопросом парламентарий.
"Точно такой же прием используется для занижения уровня инфляции", — считает Миронов.
Лидер СРЗП подчеркнул, что данные Росстата — это оценки и ориентиры для всей системы власти, и они должны предоставляться без каких-либо искажений и не использоваться для "рисования красивой отчётности".
https://1prime.ru/News/20230816/841474056.html