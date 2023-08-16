2023-08-16T19:01:46+03:00
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2023-08-16T19:01:46+03:00
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РЖД за 7 месяцев увеличили погрузку угля на экспорт и внутри страны
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РЖД в январе-июле 2023 года увеличили погрузку угля на экспорт на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, внутри России — на 2%, сообщила компания. "Погрузка... ПРАЙМ, 16.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, промышленность, новости, россия, уголь, ржд, экспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. РЖД в январе-июле 2023 года увеличили погрузку угля на экспорт на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, внутри России — на 2%, сообщила компания.
"Погрузка твёрдого топлива на сети РЖД продолжает превышать прошлогодние результаты. Наибольшие объёмы горняки отправляют на экспорт — с начала года через порты и погранпереходы отправлено 116,8 миллиона тонн (+1,8%). Внутренние перевозки угля превысили 90,6 млн тонн (+2%)", — говорится в сообщении.
Наибольший объем отгрузки за рубеж зафиксирован в Кузбассе – 68,7 миллиона тонн. В числе регионов-лидеров по экспорту угля также Амурская область (1,1 миллиона тонн), Новосибирская область (9,4 миллиона тонн), Хакасия (8,4 миллиона тонн) и Бурятия (5,3 миллиона тонн).
"Со своей стороны полностью выполняем соглашения с регионами по вывозу экспортного угля на восток. Продолжает немного отставать от согласованных параметров Якутия — из-за непредъявления груза отдельными грузоотправителями", — подчеркивают в РЖД.