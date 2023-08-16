МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. РЖД в январе-июле 2023 года увеличили погрузку угля на экспорт на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, внутри России — на 2%, сообщила компания.

"Погрузка твёрдого топлива на сети РЖД продолжает превышать прошлогодние результаты. Наибольшие объёмы горняки отправляют на экспорт — с начала года через порты и погранпереходы отправлено 116,8 миллиона тонн (+1,8%). Внутренние перевозки угля превысили 90,6 млн тонн (+2%)", — говорится в сообщении.

Наибольший объем отгрузки за рубеж зафиксирован в Кузбассе – 68,7 миллиона тонн. В числе регионов-лидеров по экспорту угля также Амурская область (1,1 миллиона тонн), Новосибирская область (9,4 миллиона тонн), Хакасия (8,4 миллиона тонн) и Бурятия (5,3 миллиона тонн).

"Со своей стороны полностью выполняем соглашения с регионами по вывозу экспортного угля на восток. Продолжает немного отставать от согласованных параметров Якутия — из-за непредъявления груза отдельными грузоотправителями", — подчеркивают в РЖД.