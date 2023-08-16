МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 8 по 14 августа ускорилась до 0,1% с 0,01% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,52%, свидетельствуют данные Росстата.

"За период с 8 по 14 августа 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,10%, с начала августа — 100,11%, с начала года — 103,52%", — говорится в материалах.

По данным статистического ведомства, на неделе с 8 по 14 августа цены на плодоовощную продукцию снизились — в среднем на 2,4%. В том числе лук подешевел на 7,6%, картофель — на 7%, морковь — на 6,1%, капуста белокочанная — на 5,2%, помидоры — на 4,3%, свекла столовая — на 3,5%, огурцы — на 1,2%, бананы — на 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%.

Кроме того, подешевели: стерилизованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, творог — на 0,3%, сметана, маргарин, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия и пшеничная мука — на 0,1%.

Среди продуктов (за исключением фруктов) сильнее всего выросли в цене свинина и мясо кур — на 1,5%, подсолнечное масло — на 0,5%, сосиски, сардельки, сахар-песок и гречневая крупа — на 0,4%, куриные яйца, рис и вермишель — на 0,3%, вареные колбасы, мороженая рыба и черный чай — на 0,2%, говядина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, ржаной хлеб, печенье — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки — на 0,4%, детские подгузники — на 0,3%, пеленки для новорожденных — на 0,2%, спички и сухие корма для домашних животных — на 0,1%. Цены на хозяйственное мыло снизились на 0,2%, стиральные порошки, туалетную бумагу и зубные щетки — на 0,1%.

Электропылесосы на отчетной неделе выросли в цене на 1,1%, телевизоры — на 0,5%, смартфоны — на 0,2%. Стоимость нового иностранного автомобиля за период с 8 по 14 августа выросла на 0,5%, отечественного — на 0,1%. Бензин также подорожал на 0,5%, дизельное топливо — на 0,7%.

На неделе с 8 по 14 августа зафиксирован рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, "Аллохол" вырос в цене на 0,5%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,4%, "Левомеколь" — на 0,2%, "Нимесулид" и "Эргоферон" — на 0,1%. Цены на "Корвалол" снизились на 0,4%, "Валидол" — на 0,3%, комбинированные анальгетики — на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 0,9% после снижения на 3,9% на предыдущей неделе.