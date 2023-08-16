МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую ставку экспортной пошлины на удобрения на уровне 8%, следует из проекта постановления кабмина РФ на портале проектов нормативных правовых актов. В Сьерра-Леоне выразили желание получить российские удобрения

"Для целей сохранения запланированных поступлений ‎в федеральный бюджет необходима "донастройка" действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза минеральных удобрений. Указанная "донастройка" предусматривает установление с 1 сентября ‎2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений, классифицируемых кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС", — говорится в пояснительной записке.

Ведомство отмечает, что для основных производителей минеральных удобрений сумма изъятия в среднем составит порядка 10% от операционной прибыли или 15% от свободного денежного потока за 2022 год.

"Таким образом, в условиях текущей рентабельности производителей, ‎а также временного характера указанной меры, предлагаемые изъятия ‎не окажут существенного негативного влияния на долгосрочное развитие отрасли производства удобрений и сохранят производителям достаточную операционную рентабельность, позволяющую выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ", — говорится в записке.