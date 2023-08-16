МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Возрождение рыбопромыслового флота в России является одной из приоритетных задач перед предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщается в официальном телеграм-канале компании. Губернатор Камчатки рассказал Путину о успехах в рыболовстве региона

"Возрождение рыбопромыслового флота России — одна из приоритетных задач, стоящих перед предприятиями Объединённой судостроительной корпорации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на верфях ОСК строятся десятки рыболовецких судов самых разных типов, от краболовных судов до больших морозильных рыболовных траулеров.

Ранее в среду глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства отмечал, что ремонт рыбопромыслового флота входит в число существенных проблем. Он подчеркивал, что для работы над этим вопросом нужен "комплексный подход и координация работы всех вовлеченных ведомств".

Объединенная судостроительная корпорация создана в 2007 году и 100% акций ее находится в госсобственности. Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным на прошлой неделе заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ государственный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает.