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В ОСК назвали приоритетные задачи предприятий компании
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Возрождение рыбопромыслового флота в России является одной из приоритетных задач перед предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщается в официальном... ПРАЙМ, 16.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, оск, рыболовство, судостроение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Возрождение рыбопромыслового флота в России является одной из приоритетных задач перед предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщается в официальном телеграм-канале компании.
"Возрождение рыбопромыслового флота России — одна из приоритетных задач, стоящих перед предприятиями Объединённой судостроительной корпорации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на верфях ОСК строятся десятки рыболовецких судов самых разных типов, от краболовных судов до больших морозильных рыболовных траулеров.
Ранее в среду глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства отмечал, что ремонт рыбопромыслового флота входит в число существенных проблем. Он подчеркивал, что для работы над этим вопросом нужен "комплексный подход и координация работы всех вовлеченных ведомств".
Объединенная судостроительная корпорация создана в 2007 году и 100% акций ее находится в госсобственности. Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным на прошлой неделе заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ государственный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает.