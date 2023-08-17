МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Член комитета по безопасности Госдумы Султан Хамзаев призвал следовать уже существующим правилам размещения АЗС в городах, по его словам, они слабо соблюдаются, об этом он сообщил РИА Новости. Мишустин отметил компетенции России в газотурбинном двигателестроении

Зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный ранее направил главе кабмина Михаилу Мишустину запрос с предложением запретить размещение АЗС рядом с ТЦ, рынками и другими местами массового скопления людей, данную информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе депутата.

"С одной стороны мы говорим, что ограничения установок АЗС по мерам безопасности существуют, с другой стороны — они слабо соблюдаются. Первым шагом должно быть соблюдение прописанной дистанции — отдаление АЗС, которые находятся в полушаговой доступности от жилых домов. Никакая филькина бумажка о вводе эксплуатации не должна быть аргументом для ликвидации АЗС с выявленными нарушениями", — сообщил Хамзаев.

По его словам, все, что требуется сегодня — это "беспрекословное соблюдение закона", строительство АЗС в рамках всех действующих норм, правил и СНИПОВ.

Строительство АЗС рядом ТЦ и рынками запрещено, отметил парламентарий.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.