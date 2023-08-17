2023-08-17T16:55:00+03:00
2023-08-17T17:00:29+03:00
2023-08-17T16:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230817/841497918.html
Путин поручил сохранить детское пособие родителям при выходе из декрета
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, соответствующее... ПРАЙМ, 17.08.2023
новости, россия, детские пособия, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235283.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235283.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235222.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235209.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/52/841235209.jpg
https://1prime.ru/legal/20230817/841497691.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 октября.