МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил повысить минимум ущерба при нарушении авторских прав

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 октября.