МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир поручил кабмину до 1 октября обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на поддержку проектов по созданию модульных гостиниц. Число клиентов японских гостиниц превысило уровень 2019 года, пишет СМИ

"В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено с учетом ранее данных поручений обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Срок исполнения поручения – 1 октября.