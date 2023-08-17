МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир поручил кабмину до 1 октября обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на поддержку проектов по созданию модульных гостиниц. 

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"В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено с учетом ранее данных поручений обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Срок исполнения поручения – 1 октября.