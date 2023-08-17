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Путин поручил выделить средства на строительство модульных гостиниц
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Президент РФ Владимир поручил кабмину до 1 октября обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на поддержку проектов по созданию модульных... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , новости, россия, путин, модульные гостиницы, поручение путина, правительство
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир поручил кабмину до 1 октября обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на поддержку проектов по созданию модульных гостиниц.
"В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также поручено с учетом ранее данных поручений обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.
Срок исполнения поручения – 1 октября.