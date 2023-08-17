МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В республике сейчас идет оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС людей в материальной помощи, она будет оказываться в том числе адресно, сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов. Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале

"На сегодняшний день мы не можем в столь короткий промежуток времени нуждающихся обеспечить необходимой материальной помощью. Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться", — сказал Меликов журналистам.

Он отметил, что помощь будет оказываться по трем направлениям: государственная поддержка из бюджета, адресная помощь из созданного в республике фонда" Мы вместе", а также помощь меценатов.

Он также сообщил, что в ходе заседания президиума Госсовета в Кремле лично поблагодарил президента России Владимира Путина за его участие и поддержку в связи с трагедией в Дагестане, а также МЧС, Минздрав и мэра Москвы Сергея Собянина за оперативные меры по размещению пострадавших в клиниках столицы.

"Выразил общую благодарность всей стране за то, что в эту сложную и трагическую минуту Дагестан не был оставлен", — добавил Меликов.

Ранее Президент России Владимир Путин обратился к ведомствам минимизировать ущерб, нанесенный взрывом на АЭС в Махачкале, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим.