МОСКВА, 18 авг —ПРАЙМ. Экономика России неплохо растет даже после того, как против нее ввели беспрецедентные санкции. Даже курс национальной валюты, которая в августе пробила отметку в 100 рублей за доллар, не в состоянии поставить экономику Москвы на колени — Россия раньше справлялась с еще большим ее падением. Автор статьи в Der Spiegel называет главной причиной то, что Россия заменила западных партнеров и покупателей ее энергоресурсов на других — с Востока и Среднего Востока. К тому же, сейчас нефтяные цены растут, а это играет на руку Москве. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Читатели газеты считают, что Запад заигрался в санкции в ущерб своей экономике.

"Россия — крупнейший продавец энергоносителей в мире, и воздействовать на нее санкциями нет смысла. Против США тоже не имеет. Думаю, против великих держав вообще невозможно вводить санкции, чтобы как то повлиять на них", — полагает комментатор.

"Резервы России огромны, если ей чего-то не хватает, то ей на помощь придут союзники из Китая, Индии, Из Африки или Латинской Америки. Санкции никогда не изменят мышление, зато ими удобно объяснять проблемы в экономики и сплачивать население. Зачем нам, немцам, наносить непоправимый вред нашей экономике этими бессмысленными мерами?", — спрашивает читатель газеты.

"Большая наивность думать, что санкции помогают! Если после первого мощного пакета санкций экономика Москвы не была разрушена, то сегодня уже после одиннадцатого пакета она находится в лучшем состоянии, чем немецкая", — утверждает другой читатель.

Они также напомнили в комментариях, что Россия, которая по мнению западных стран находится в изоляции, собрала на форум Россия-Африка представителей 49 из 52 стран африканского континента. На конференцию по безопасности в Россию приехали люди из 70 стран. Это не похоже на изоляцию, констатируют они.

"Запад должен понять, что самая большая страна на планете не может быть поставлена на колени, даже если принять тысячу санкционных пакетов. Зато народ Германии расплачивается за то, что их родной экономике эти санкции несут только вред", — уверен немецкий комментатор.

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