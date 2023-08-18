МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания "Данон Трейд", занимающаяся логистикой товаров головной российской "Данон", в сентябре сменит свое название на "Эйч энд Эн Трейд", говорится в письме компании к своим контрагентам, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Danone деконсолидирует активы в России

"Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 10 по 17 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно ООО "Данон Трейд" (далее — "Общество")… Новое наименование ООО "Данон Трейд" будет следующее: Общество с ограниченной ответственностью "Эйч энд Эн Трейд", — сообщается в письме.

Как отмечается в документе, все реквизиты Общества, включая, но не ограничиваясь, ИНН, ОГРН, КПП, банковские реквизиты, останутся неизменными.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.