2023-08-19T20:23:29+03:00
2023-08-19T20:23:29+03:00
2023-08-19T20:23:29+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230819/841518861.html
В Узбекистане хотят расширить сотрудничество с онлайн-ритейлером Ozon
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ассоциация "Узчармсаноат" ("Узкожпром") ведет переговоры с онлайн-ритейлером Ozon о создании логистического центра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба ассоциации, в... ПРАЙМ, 19.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, в мире, узбекистан, торговля, логистический центр
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/74/833767499.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/74/833767499.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/74/833767498.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/74/833767498.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/74/833767486.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/74/833767486.jpg
https://1prime.ru/business/20230818/841507867.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 19 авг — ПРАЙМ. Ассоциация "Узчармсаноат" ("Узкожпром") ведет переговоры с онлайн-ритейлером Ozon о создании логистического центра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба ассоциации, в которую входят предприятия кожевенно-обувной отрасли республики.
По данным пресс-службы, председатель "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев и представители Ozon обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия.
"Стороны говорили о растущем спросе на российском рынке на продукцию с под маркой "Сделано в Узбекистане", создании логистического центра "Озон" в нашей стране", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Узчармсаноат".
По расчетам ассоциации, через создаваемый логистический центр можно будет реализовывать изделия из кожи и обувь российским торговым сетям и предприятиям.
"Также были обсуждены практические аспекты скорейшего создания логистического центра", — добавили в пресс-службе. По итогам встречи стороны заявили, что готовы наладить взаимовыгодное сотрудничество в данном направлении.
Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Выручка компании в 2022 году выросла на 55%, до 277 миллиардов рублей, а оборот от продаж товаров и услуг — на 86%, до 832,2 миллиарда рублей.