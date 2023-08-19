ТАШКЕНТ, 19 авг — ПРАЙМ. Ассоциация "Узчармсаноат" ("Узкожпром") ведет переговоры с онлайн-ритейлером Ozon о создании логистического центра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба ассоциации, в которую входят предприятия кожевенно-обувной отрасли республики. Ozon переведет все российские ПВЗ на более удобный для клиентов график

По данным пресс-службы, председатель "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев и представители Ozon обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия.

"Стороны говорили о растущем спросе на российском рынке на продукцию с под маркой "Сделано в Узбекистане", создании логистического центра "Озон" в нашей стране", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Узчармсаноат".

По расчетам ассоциации, через создаваемый логистический центр можно будет реализовывать изделия из кожи и обувь российским торговым сетям и предприятиям.

"Также были обсуждены практические аспекты скорейшего создания логистического центра", — добавили в пресс-службе. По итогам встречи стороны заявили, что готовы наладить взаимовыгодное сотрудничество в данном направлении.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Выручка компании в 2022 году выросла на 55%, до 277 миллиардов рублей, а оборот от продаж товаров и услуг — на 86%, до 832,2 миллиарда рублей.