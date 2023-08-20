МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Эквадорцы в воскресенье будут выбирать президента, который, как они надеются, сможет бороться с криминалом и наркотрафиком, захватившими страну. Евросоюз нацелен на смену властей Латинской Америки, заявил Ортега

На пост главы государства претендуют восемь человек, но шансы на победу или проход во второй тур имеют лишь пять претендентов. Больше всего голосов, согласно последним опросам, набирает Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция ", за ней следует Отто Сонненольснер от правой коалиции "Давайте действовать". На серьезную поддержку избирателей могут рассчитывать также Яку Перес, представляющий коренные народы, Кристиан Сурита, заменивший недавно убитого кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, и Ян Топич, воевавший, как он сам утверждает, в Сирии, Африке и на Украине.

Выборы пройдут в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников. Страх избирателей станет самым важным политическим фактором на выборах в Эквадоре, полагает эксперт по управлению политическими рисками, адвокат Пабло Моралес. Именно страх и разочарование в действиях текущего правительства, которое не может обеспечить безопасность в стране, могут сказаться на результатах выборов, полагает эксперт.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Согласно данным полиции, в первом полугодии в Эквадоре было зарегистрировано 16,02 убийств на каждые 100 тысяч жителей, в среднем в день это 19,6 убийств. От рук преступников за шесть месяцев текущего года погибли 3568 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 2042. Рост числа убийств составил 74,73%. Если тенденция сохранится, то уровень убийств в Эквадоре в 2025 году может достигнуть планки в 45 убийств на 100 тысяч жителей, что превратит его в самую опасную страну региона. Поэтому обеспечение общественной безопасности в Эквадоре станет одним из главных вызовов для нового президента.

Гонсалес предлагает провести "чистку" как в вооруженных силах, так и в национальной полиции, чтобы выявить, кто связан с преступными группировками и незаконным оборотом наркотиков. Она также хочет вернуть государству контроль над системой социальной реабилитации. Сонненольснер хочет добиться спокойствия на улицах, контролируя тюрьмы и продажу/использование оружия. Топич предлагает план из четырех направлений: пограничный контроль, контроль за тюрьмами, оснащение полиции и укрепление разведслужб. Перес обещает ввести круглосуточные патрули на улицах, дополнительно обучить полицейских. Убитый Вильявисенсьо, которого теперь заменит Сурита, был больше остальных сосредоточен на борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. Он предлагал многоуровневый подход к безопасности, который включал экономические, медицинские и экологические аспекты.

ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ

Правительство, которое придет к власти после выборов, должно будет решить не только проблемы с безопасностью, но и заняться созданием рабочих мест, найти инвестиции в страну, ускорить экономический рост.

"(Новое) правительство получит страну с экономикой, находящейся в застое, с низким уровнем социального обеспечения, растущей бедностью и небольшим количеством инвестиций", — сообщил РИА Новости бывший министр труда Андрес Мидерос.

Единственная женщина — кандидат Гонсалес обещает найти способы, чтобы обеспечить работой тех, кто потерял ее во время пандемии, а также перезапустить незавершённые инфраструктурные работы, чтобы обеспечить приток инвестиций и рост занятости. Сонненольснер, как и его соперница, также хочет сосредоточиться на инфраструктурных проектах. Кроме того, он намерен заняться поддержкой малообеспеченных слоев населения, увеличить налоги нефтяного сектора. Перес намерен бороться с коррупцией и контролировать каждый доллар, который тратит государство на тот или иной контракт. Топич намерен упростить условия для иностранных инвесторов и продвигать частно-государственное партнёрство.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Власти, которые будут выбирать в воскресенье эквадорцы, будут переходными. Новый президент Эквадора проработает лишь до 2025 года — до проведения новых выборов. Дело в том, что в середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы, которые пройдут 20 августа. Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.

Избирательные участки откроются в 7 утра (15.00 мск) и закроются в 17.00 (01.00 мск). Голосование в Эквадоре является обязательным.