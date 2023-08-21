МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. КНДР в понедельник возобновляет прерванное пандемией в 2020 году пассажирское авиасообщение с Китаем, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Пекина "Шоуду". США ввели санкции против российских компаний "за связи с КНДР"

Рейс авиакомпании Air Koryo JS151 должен был приземлиться во втором терминале аэропорта "Шоуду" в 9.50 по пекинскому времени (4.50 мск), однако на сайте воздушной гавани сведений о статусе рейса нет.

Обратный рейс JS152, согласно расписанию, должен вылететь в Пхеньян в 13.05 по пекинскому времени (8.05 мск) также из второго терминала.

Ранее в СМИ появились сообщения, что КНДР готовится возобновить прямое авиасообщение с Пекином, однако официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 18 августа заявил, что не обладает информацией, которую мог бы предоставить по этому вопросу.