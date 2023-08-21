МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россию беспокоит применение странами Запада антирыночных мер против нее, включая политику потолка цен на нефть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев. DT: через два года после позора в Афганистане Запад снова терпит поражение

"Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность", — сказал он.

Как указал Бердыев, подобные действия заодно с "недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой развитых стран" сыграли ключевую роль в дестабилизации глобальных энергорынков, привели к перераспределению глобальных энергопотоков и спровоцировали чрезмерную волатильность цен, создав серьезные риски для энергобезопасности.

"Впрочем, вопреки мантрам о приверженности рыночным механизмам западники прибегают к неправомерным рестрикциям не первый раз – достаточно вспомнить примеры Ирана, Венесуэлы, Сирии", — отметил он.

"Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода "Северный поток", произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора", — добавил российский дипломат.