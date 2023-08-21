МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и растет к иене в понедельник днем, рынки ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании решений ФРС США

По состоянию на 13.54 мск курс евро к доллару рос до 1,0897 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0873 доллара, курс доллара к иене — до 145,93 иены за доллар со 145,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 103,33 пункта.

Рынки ожидают на текущей неделе выступления Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы надеются получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий ФРС по ключевой ставке.

В то же время инвесторы обращают внимание на статистику из Германии. Индекс цен производителей (PPI) страны в июле в годовом выражении составил минус 6% при прогнозе только в минус 5,1%, в месячном выражении — минус 1,1%, ожидалось снижение цен на 0,2%. Годовое снижение объясняется эффектом базы, до этого уменьшение год к году наблюдалось в последний раз в ноябре 2020 года, когда показатель составил минус 0,5%. За вычетом цен на энергию PPI составил 2%.