МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется "самое раннее 24 августа", об этом на заседании ключевых министров, в чьем ведении находится вопрос сброса слаборадиоактивной воды с АЭС в океан, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"По конкретным срокам сброса: если не будет противопоказаний по погодным и морским условиям, то мы рассчитываем на 24 августа", — сказал премьер-министр. Названы сроки принятия решения о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

Таким образом, Япония официально приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Кисида в воскресенье посетил станцию, встретился с ее руководством. В понедельник состоялась его встреча с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, на которой рыбаки заявили, что они выступают против сброса воды в океан из-за репутационных рисков.

Несмотря на это, правительство посчитало, что "в определенной степени" удалось добиться понимания заинтересованных сторон, в связи с чем сегодня на заседании кабинета министров и были определены сроки начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Япония планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов, за исключением трития, в океан на расстоянии в 1 километр от станции.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий — радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего пребывания в Токио в июле сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре.