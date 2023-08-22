2023-08-22T13:36:01+03:00
2023-08-22T13:36:01+03:00
2023-08-22T13:36:01+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230822/841540972.html
"Россети" начинают отменять веерные отключения в Дагестане
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В Каспийске отменены вынужденные технологические перерывы электроснабжения в связи с реализацией ремонтных мероприятий на подстанции 110 кВ "Завод точной механики", сообщили в... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, россети, каспийск, отключение электричества
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В Каспийске отменены вынужденные технологические перерывы электроснабжения в связи с реализацией ремонтных мероприятий на подстанции 110 кВ "Завод точной механики", сообщили в пресс-службе "Россетей".
На энергообъекте ведутся восстановительные мероприятия и модернизация оборудования. В их числе ремонт закрытого распределительного устройства 6 кВ и трансформатора мощностью 25 МВА. По мере реализации мероприятий графики вынужденных технологических перерывов электроснабжения в Каспийске отменяются. Передача электроэнергии потребителям города будет осуществляться в нормальном режиме.
При этом работы по переводу фидеров 6 кВ в модернизированное закрытое распределительное устройство будут продолжаться. Для этого потребуются разовые отключения отдельных фидеров.
Проведенные на энергообъекте мероприятия по ремонту и модернизации оборудования позволят обеспечить требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей города Каспийска.
"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.