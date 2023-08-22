МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В Каспийске отменены вынужденные технологические перерывы электроснабжения в связи с реализацией ремонтных мероприятий на подстанции 110 кВ "Завод точной механики", сообщили в пресс-службе "Россетей".

На энергообъекте ведутся восстановительные мероприятия и модернизация оборудования. В их числе ремонт закрытого распределительного устройства 6 кВ и трансформатора мощностью 25 МВА. По мере реализации мероприятий графики вынужденных технологических перерывов электроснабжения в Каспийске отменяются. Передача электроэнергии потребителям города будет осуществляться в нормальном режиме.

При этом работы по переводу фидеров 6 кВ в модернизированное закрытое распределительное устройство будут продолжаться. Для этого потребуются разовые отключения отдельных фидеров.

Проведенные на энергообъекте мероприятия по ремонту и модернизации оборудования позволят обеспечить требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей города Каспийска.

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