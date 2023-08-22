МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совместная работа правительства и РЖД позволила нарастить вывоз контейнеров с дальневосточных портов в европейские порты и решить проблему, когда нагрузка на дальневосточные резко возросла, сообщил президент России Владимир Путин. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин

"Важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают. Вот пример из недавнего прошлого: в начале этого года резко повысилась загрузка дальневосточных портов импортными контейнерами. Но благодаря совместным действиям правительства, РЖД удалось нарастить вывоз контейнеров в европейскую часть России, что существенно упростило и ускорило доставку грузов, решило возникшую проблему", — сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры — в первую очередь на азово-черноморском, восточном и южном направлениях. Важно, чтобы пропускная способность инфраструктуры росла опережающими темпами.

"Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет, дело за их воплощением в жизнь на практике", — добавил Путин.