МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики, рынки ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут при поддержке горнодобывающего сектора

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,34%, до 3 078,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,96%, до 1 901,85 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — вырос на 0,34%, до 17 835 пунктов. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,41%, до 2 505,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,38%, до 7 148,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,5%, до 32 044,5 пункта.

Одним из главных событий недели остается выступление Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Глава центробанка может дать больше деталей о планах ФРС по ключевой ставке и оценке экономической ситуации.

Следующее заседание ФРС запланировано на 19-20 сентября. По данным CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют по его итогам сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%. А по итогам года 34,9% экспертов допускают ставку уже на уровне 5,5-5,75%.

"Важен не столько уровень ставок, сколько то, как долго они будут оставаться высокими. Если Пауэлл в пятницу намекнет на то, что ставки будут оставаться высокими еще долго, то нам следует опасаться роста волатильности на фондовых рынках", — цитирует агентство Франс Пресс основателя и президента Sevens Report Research Тома Эссеи (Tom Essaye).