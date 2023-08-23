МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранительными органами выявили незаконную деятельность 36 ферм по добыче криптовалюты в Республике Дагестан в 2022 году и первом полугодии 2023 года. Суммарный ущерб оценивается в 157,95 миллионов рублей, сообщили в компании. "Россети" начинают отменять веерные отключения в Дагестане

Один из крупнейших объектов обнаружен в Каспийске. Мощность незаконной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сравнимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир. Аналогичные случаи выявлены также в ряде других населенных пунктов, включая Махачкалу.

При этом в целом за 2022 год и первое полугодие 2023 года объем похищенной электроэнергии составил почти 34 млн кВт.ч.

По каждому случаю специалисты энергокомпании составили акты о бездоговорном и безучетном потреблении. Вместе с соответствующими заявлениями они направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства, в том числе для возбуждения уголовных дел и административных производств.

"Россети Северный Кавказ" уделяют повышенное внимание выявлению незаконных майнинг-ферм, поскольку их деятельность напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения. Неучтенное потребление становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на оборудование, может провоцировать аварийные ситуации и быть причиной низкого напряжения в сети. Кроме того, отсутствие платы за использованную электроэнергию препятствует модернизации энергосистемы региона.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.