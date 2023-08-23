ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг — ПРАЙМ. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении, приняла документ, в котором изложены его принципы. Банк БРИКС намерен впервые выпустить облигации в индийских рупиях

"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются… принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", — заявила министр в эфире радиостанции Ubuntu Radio.