2023-08-23T17:54:15+03:00
2023-08-23T17:54:15+03:00
2023-08-23T17:54:15+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230823/841555785.html
В МИД ЮАР заявили, что БРИКС пришло к согласию по вопросу о расширении
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Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении, приняла документ, в котором изложены его принципы. "Мы договорились по вопросу... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг — ПРАЙМ. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении, приняла документ, в котором изложены его принципы.
"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются… принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", — заявила министр в эфире радиостанции Ubuntu Radio.