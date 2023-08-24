2023-08-24T14:11:42+03:00
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Президент Кубы назвал банк БРИКС альтернативой современным фининститутам
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Новый банк развития, созданный БРИКС, должен стать альтернативой современным финансовым институтам, которые уже устарели, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на саммите... ПРАЙМ, 24.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Новый банк развития, созданный БРИКС, должен стать альтернативой современным финансовым институтам, которые уже устарели, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на саммите БРИКС.
"Новый банк развития, созданный БРИКС, может и должен стать альтернативой современным финансовым институтам, которые уже около века применяли устаревшие рецепты, направленные на получение ресурсов стран Юга", — отметил президент.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.