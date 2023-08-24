ТАШКЕНТ, 24 авг — ПРАЙМ. Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию в январе-июле вырос в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, следует из данных статистического агентства страны. Узбекистан унифицирует ставки таможенных сборов согласно требованиям ВТО

По данным статведомства, объем общего экспорта овощей и фруктов из Узбекистана в январе-июле увеличился на 20%, до 1,124 миллиона тонн, в том числе в Россию — 398,4 тысячи тонн. Годом ранее на российский рынок было поставлено 253,5 тысячи тонн. Таким образом, рост за указанный период составил 1,6 раза.

Кроме России, в числе крупных рынок сбыта плодоовощной продукции также оказался Казахстан (379,7 тысячи тонн) и Киргизия (145,4 тысячи тонн).

По данным официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из Узбекистана. Так, в прошлом году объем плодоовощного экспорта из республики в РФ вырос в 1,4 раза, до 542 тысяч тонн.