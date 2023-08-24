ДАМАСК, 24 августа — ПРАЙМ. Страны БРИКС с большой степенью вероятности не станут вводить единую валюту в ближайшем будущем в силу ряда экономических факторов, предпочтительнее сейчас выглядит переход на расчеты в нацвалютах, такое мнение высказал РИА Новости бывший председатель управления по ценным бумагам и финансовым рынкам Сирии Абед Фадлия. Президент Аргентины назвал плюсы от присоединения страны к БРИКС

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, назвал вопрос единой расчетной валюты БРИКС "очень сложным", отметив, что страны объединения будут двигаться в этом направлении.

"Созданию единой валюты для государств БРИКС и практическому началу ее использования препятствуют многие реальные существенные ограничения, такие как курс национальных валют стран блока по отношению к единой валюте, а также трудности, связанные с принятием решения по принятию каждого государства из десятков, выразивших желание присоединиться к блоку, учитывая экономическое, финансовое и политическое неравенство между этими государствами, в частности, в отношении соответствия условиям присоединения к единой валюте блока и наличия минимального запаса золота", — сказал Фадлия.

Он отметил, что переход на транзакции в национальных валютах является наиболее вероятным курсом действий для стран-членов БРИКС, так как это позволит блоку сэкономить время, что немаловажно, учитывая прилагаемые Соединенными Штатами и коллективным Западом усилия по дестабилизации своих главных соперников в лице России и Китая. Лавров назвал плюсы присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ

"Это, на наш взгляд, объективное предложение, которое можно эффективно и относительно быстро реализовать, в отличии от ожидания наступления благополучных условий для реализации единой валюты БРИКС, что может занять немало времени, особенно принимая во внимание попытки Соединенных Штатов и их партнеров препятствовать этому в экономической, политической и военной областях: они начали поднимать вопрос Китая и Тайваня и начали намеренно продлевать конфликт между Россией и Украиной настолько, насколько это возможно", — добавил Фадлия.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.