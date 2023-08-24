МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Дополнительно более 20 миллиардов рублей в бюджете Красноярского края направят на решение насущных проблем региона. В том числе тех, с которыми жители края чаще всего обращались к руководителю края Михаилу Котюкову. Вопрос обсудили на совещании у главы края с участием членов регионального правительства и депутатов краевого парламента.

Речь идет о дополнительных собственных доходах Красноярского края, которые ожидаются в текущем году и будут отражены в осенней корректировке краевого бюджета. "Многие вопросы требуют определенных финансовых решений. Деньгами нужно распоряжаться адресно и рачительно. Управление бюджетом должно быть в ежедневном режиме", — заявил Котюков на совещании.

Он поручил сформировать резерв на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, с учетом планируемого повышения МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процентов. Важно, чтобы в следующем году прибавку получил каждый бюджетник.

В здравоохранение дополнительно направят более 4 миллиардов рублей, в том числе на льготное лекарственное обеспечение. На поддержку отдельным категориям граждан при оплате жилья и коммунальных услуг планируют добавить 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, для сдерживания тарифов ЖКХ и стоимости проезда для населения ресурсоснабжающим и транспортным предприятиям из бюджета компенсируют убытки в размере миллиарда рублей.

Еще около миллиарда рублей распределят на ремонт дорог. Это одна из наиболее волнующих жителей края тем. Около 300 миллионов рублей учтены на ремонт дорог в 16 муниципалитетах края. Средства распределены по территориям на основе анализа количества жалоб граждан в интернете и официальных сообщений в органы власти. Более 200 миллионов рублей направят на ремонт наиболее сложных участков дороги Богучаны — Кодинск. Свыше 500 миллионов рублей направят на продолжение дорожного ремонта в Красноярске.

Еще около миллиарда рублей пойдет в местные бюджеты. Эти средства позволят отремонтировать социальные объекты, благоустроить школьные территории, обеспечить содержание новых муниципальных учреждений, а также решить отдельные жилищные вопросы, например для приезжающих в районы медиков.

На федеральном уровне принято решение о выделении Красноярскому краю специального казначейского кредита в сумме 2,2 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей направят на реализацию четырех проектов в ЖКХ. Миллиард рублей пойдет на приобретение 93 автобусов для междугородних маршрутов. Это один из инструментов инфраструктурного меню, который дает возможность регионам привлечь федеральные деньги на создание комфортных условий для жизни.

Корректировку бюджета планируют внести в Законодательное Собрание края к середине сентября.