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Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии
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Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов... ПРАЙМ, 24.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов повысится, будут приняты ограничительные меры по поставкам, сообщила служба.
"Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции. Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров из иностранного государства.
Объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным, уточняет ведомство.
Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.