МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов повысится, будут приняты ограничительные меры по поставкам, сообщила служба. В Роспотребнадзоре рассказали о проверках рыбной продукции из Японии

"Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции. Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров из иностранного государства.

Объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным, уточняет ведомство.

Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.