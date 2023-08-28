МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Европейцы возмутились очередным постом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сети X (ранее — Twitter) о грядущем саммите, на котором будут обсуждаться вопросы украинского конфликта и климатического кризиса. Саммит пройдет 13 сентября. "Уйди в отставку!": в Европе возмущены очередной ложью фон дер Ляйен

В очередной раз фон дер Ляйен сообщила, что странам нужно объединяться для поддержки Киева.

"Вы поддерживаете это?", — спрашивает комментатор, который выложил фотографию людей с украинскими и нацистскими флагами.

"Позвольте спросить, почему королева фашистов позволяет себе выступать и рассказывать о положении дел?", — интересуется другой.

"Паразит", — пишет читатель ее блога.

"Хочу услышать, как на тебе полиция защелкивает наручники", — считает пользователь X.

"Вы говорите об объединении, но 90 процентов людей не согласны с тем, что вы делаете", — говорит второй.

"Уходи, не избранный диктатор", — считают пользователи X.

"Расскажите о чем-нибудь полезном, что вы сделали для благо людей в Евросоюзе", — предлагают участники дискуссии.

"Вас никто не выбирал, но вы с гордостью выступаете, как самый высокопоставленный и влиятельный чиновник ЕС, и думаете, что знаете, что нужно жителям ЕС", — возмущается комментатор.

"Она с Марса? Уровень поляризации мнений в ЕС достиг беспрецедентных высот" — удивляется читатель блога еврокомиссара.

"Вы доверяете коррумпированному государству, которая уже обошлась нам в миллиарды евро? Каждая страна НАТО должна хорошо подумать: хотела бы она иметь в своих рядах такую хитрую змею, как Украина", — заключают участники дискуссии.