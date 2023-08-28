Европейцы возмутились очередным постом фон дер Ляйен про поддержку Украины
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Европейцы возмутились очередным постом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сети X (ранее — Twitter) о грядущем саммите, на котором будут обсуждаться вопросы украинского конфликта и климатического кризиса. Саммит пройдет 13 сентября.
В очередной раз фон дер Ляйен сообщила, что странам нужно объединяться для поддержки Киева.
"Вы поддерживаете это?", — спрашивает комментатор, который выложил фотографию людей с украинскими и нацистскими флагами.
"Позвольте спросить, почему королева фашистов позволяет себе выступать и рассказывать о положении дел?", — интересуется другой.
"Паразит", — пишет читатель ее блога.
"Хочу услышать, как на тебе полиция защелкивает наручники", — считает пользователь X.
"Вы говорите об объединении, но 90 процентов людей не согласны с тем, что вы делаете", — говорит второй.
"Уходи, не избранный диктатор", — считают пользователи X.
"Расскажите о чем-нибудь полезном, что вы сделали для благо людей в Евросоюзе", — предлагают участники дискуссии.
"Вас никто не выбирал, но вы с гордостью выступаете, как самый высокопоставленный и влиятельный чиновник ЕС, и думаете, что знаете, что нужно жителям ЕС", — возмущается комментатор.
"Она с Марса? Уровень поляризации мнений в ЕС достиг беспрецедентных высот" — удивляется читатель блога еврокомиссара.
"Вы доверяете коррумпированному государству, которая уже обошлась нам в миллиарды евро? Каждая страна НАТО должна хорошо подумать: хотела бы она иметь в своих рядах такую хитрую змею, как Украина", — заключают участники дискуссии.
https://1prime.ru/News/20230828/841583827.html