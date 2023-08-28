МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Прорабатываемая в правительстве РФ идея обязать владельцев АЗС устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) потребует мер господдержки из-за существенных затрат владельцев автозаправочных станций на реализацию такого решения, рассказал РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Раскрыто, чем грозит размещение электрозаправок на АЗС

Минэкономразвития РФ по поручению правительства готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей на АЗС, сообщила в понедельник газета "Коммерсант". По данным издания, в министерстве прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы.

"Реализация инициативы правительства, вероятно, потребует разработку мер государственного софинансирования или поддержки таких проектов", — полагает эксперт.

Затраты владельцев АЗС связаны с увеличением мощности присоединения автозаправок к распределительным сетям, объясняет Сасим. Быстрая зарядка, а именно такие, по мнению эксперта, уместно размещать на крупных трассах с точки зрения целевого потребителя, обойдется в 2,5 миллиона рублей (без расходов на дополнительную мощность), тогда как медленные будут стоить 100-200 тысяч рублей.

"Дефицит мощности можно частично компенсировать установкой накопителей электрической энергии. Однако такое решение тоже сопряжено с дополнительными расходами. Расходы на установку накопителя на 150 кВт составят порядка 5-6 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью увеличения технологического присоединения", — приводит расчеты эксперт.

Для распространения зарядной инфраструктуры имеет смысл дополнить инициативу в части АЗС предложениями по развитию электрозаправок за счет повышения использования уже существующей сетевой инфраструктуры, полагает эксперт. Речь, по его словам, идет о возможности использования "ночных" интервалов мощности общественного электротранспорта (троллейбусы, трамваи, метро) для зарядки электромобилей и формировании электрозарядной инфраструктуры рядом с жилыми массивами также с использованием "ночных" интервалов неиспользуемой мощности "спальных" районов.