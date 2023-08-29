МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Арестованные роскошные яхты россиян необходимо постоянно обслуживать и это дорого обходится иностранным государствам, пишет сербская "Политика". Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта

Некоторые яхты обходятся государствам в несколько тысяч долларов ежедневно каждая. Содержание суперяхты, по данным издания, стоит свыше 100 миллионов долларов.

Отказаться от этих расходов нельзя: если яхты придут в негодное состояние, то их владельцы имеют право подать в суд, что станет большой проблемой для некоторых европейских государств. К тому же, это может вызвать проблемы с экологией в тех водах, где они причалены.

До окончания СВО, соответствующие уполномоченные компании должны осматривать, проводить техобслуживание и мыть яхты ежедневно. Они должны следить за тем, чтобы металлические детали не ржавели, а в помещениях не должно быть плесени из-за неработающих кондиционеров, на спецобслуживании также находятся все судовые системы: от опреснителей до насосов.

Яхту нужно мыть минимум раз в неделю, потому что грязь и пыль могут повредить окраску, а новое покрытие обойдется в несколько миллионов.

Яхты обычно застрахованы, поэтому во избежание оплаты страховки при повреждении, компании требуют от государств следить за состоянием яхт российских олигархов, а также, чтобы они были надежно спрятаны от пожаров, наводнений и крушении. Поэтому для содержания яхты появляется статья расходов — портовый сбор. Например, в Америке он может доходить до тысячи долларов в день. СМИ: заморозка резервов России повлечет плачевные последствия для мира

Суммируя все, выходит, что содержание российской яхты в порту ежегодно обойдется в 10 миллионов долларов.

По предварительным оценкам, Италия и США должны выделять из бюджета минимум 50 миллионов долларов на сохранение арестованных яхт российских олигархов.

Русские олигархи из-за санкций не могут сами оплачивать содержание собственных яхт, которые заморожены в портах. По данным издания, сегодня уже около 20 олигархов из России обратились с иском против Евросоюза, из-за того, что у них отобрали виллы и яхты, стоявшие в иностранных портах.

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