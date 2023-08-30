МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Если наступление ВСУ не принесет никаких результатов, президент России Владимир Путин может "перевернуть шахматную доску", предложив мир, на который Запад будет склонен согласиться, — такое мнение изложил в статье для 19fortyfive экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Трамп объяснил, почему Байден не способен закончить украинский конфликт

По его мнению, "если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры <…>, политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры".

Болтон уверен, что многие политики Европы, какой бы антироссийской ни была их сегодняшняя риторика, захотят закончить конфликт на Украине. Подтверждением этому экс-советник называет тот факт, что в настоящее время западная поддержка Киева заметно ослабевает, а амбиции европейских политиков никуда не исчезают. "Кто, например, уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон не ухватится за шанс прослыть миротворцем?" — задался вопросом Болтон.

По его мнению, президент США Джо Байден тоже может воспользоваться ситуацией, увидев в инициативе Москвы выход из сложившегося тупика: "Печальная правда заключается в том, что политика Байдена терпит крах, Украина может стать политической обузой, и он вполне может искать выход. Смелый дипломатический маневр Путина может стать именно тем предлогом, который нужен Байдену".

И в случае, если коллективный Запада согласится на предложения Кремля, Украина, как считает экс-советник, окажется в крайне невыгодном положении.

Подытоживая, Болтон выразил уверенность, что "давно прошло время для более эффективной стратегии для достижения часто заявляемых целей по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для более последовательного предоставления ей помощи".