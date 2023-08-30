МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне 2023 года замедлили рост до 10,5% в годовом выражении с майских 13,3%, по итогам первого полугодия выросли на 6,8%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная инфляция в России с 22 по 28 августа замедлилась

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты в России выросли на 4,8%. Рост показателя по итогам второго квартала составил 11,4% в годовом выражении.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 76,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 14,1%; по сравнению с маем — на 5,2%. В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 14,4% в годовом выражении.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 5,4%.