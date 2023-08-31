МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали, передает корреспондент РИА Новости. Власти Мали приняли новый Горный кодекс, пишет СМИ

Китай при голосовании воздержался, остальные члены СБ ООН проголосовали за.

Проект резолюции предполагал продление санкционного режима, введенного в 2017 году, на год — до 31 августа 2024 года, как это делалось в предыдущие разы. Кроме того, заблокированный проект резолюции предлагал продлить до 30 сентября 2024 года действие группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, которая следит за тем, как санкции исполняются, а также определяет, какие лица вносить в санкционный список.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.

Россия в свою очередь подготовила альтернативный проект резолюции. В нем говорится, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок".

Кроме того, российский проект резолюции предлагает "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета.