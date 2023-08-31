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Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о санкциях против Мали
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Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали, передает корреспондент РИА Новости. Китай при голосовании воздержался,... ПРАЙМ, 31.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали, передает корреспондент РИА Новости.
Китай при голосовании воздержался, остальные члены СБ ООН проголосовали за.
Проект резолюции предполагал продление санкционного режима, введенного в 2017 году, на год — до 31 августа 2024 года, как это делалось в предыдущие разы. Кроме того, заблокированный проект резолюции предлагал продлить до 30 сентября 2024 года действие группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, которая следит за тем, как санкции исполняются, а также определяет, какие лица вносить в санкционный список.
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.
Россия в свою очередь подготовила альтернативный проект резолюции. В нем говорится, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок".
Кроме того, российский проект резолюции предлагает "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета.