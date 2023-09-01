МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Китайский юань вырос до трехнедельного максимума против доллара США в пятницу на фоне новых мер центрального банка Китая, направленных на поддержание национальной валюты посредством смягчения требований к обязательным валютным резервам банков. Поддержку юаню также оказали результаты опроса, неожиданно для рынка указавшие на оживление активности в производственном секторе Китая в августе. Bank of China впервые провел операцию по инвестициям в юанях в Аргентине

Народный банк Китая объявил, что с 15 сентября понизит норму обязательного резервирования иностранной валюты банками (RRR) на 200 базисных пунктов, до 4% с текущего уровня 6%. Это первое понижение нормы в этом году и оно может спровоцировать снижение стоимости финансирования операций с долларом на межбанковском рынке и ослабить давление на юань, который в августе опускался до девятимесячного минимума на фоне проблем сектора недвижимости, застопорившегося восстановления экономики и увеличение разрыва между доходностью в США и в Китае.

Понижения валютной RRR "поддержит предложение доллара на континентальном рынке и может обусловить рост юаня", считают аналитики Citi.

"Эту меру также можно рассматривать как часть текущего раунда ускоренных действий, прямо направленных на рынки активов, — добавили в Citi. — Если фаза ускорения продолжится, это поможет в некоторой степени стабилизировать настроения и предотвратить чрезмерную медвежью динамику рискованных китайских активов".

После объявления л понижении RRR юань на континентальном и оффшорном рынках вырос против доллара до максимума за три недели. В начале азиатской сессии пара доллар/континентальный юань опускалась до минимума с 11 августа 7,2360, а на момент написания статьи торговалась по 7,2550. На оффшорном рынке на доллар давали 7,2589 юаня.

По словам трейдеров и аналитиков, понижение валютной RRR должно в краткосрочной перспективе

"Вместе с тем, судя по опыту прошлых лет, такие меры не приводят к развороту среднесрочного тренда юаня, сказала аналитик Standard Chartered Бекки Лю. — Это означает, что они направлены только на стабилизацию юаня и на сокращение избыточных спекулятивных позиций, а не на изменение тренда пары доллар/юань, который определяют фундаментальные факторы.

По словам аналитика MUFG Bank Марка Сана, рынки ожидали решения центрального банка о понижении RRR.

В пятницу Народный банк Китая, как обычно в последнее время, установил срединный курс доллара к юаню ниже, чем ожидалось, на уровне 7,1788 против 7,1811 в четверг.

В то же время власти Китая принимают меры, направленные на поддержку проблемного сектора недвижимости. Центральный банк и регулятор финансового рынка объявили, что с 25 сентября понизят ставку по ипотечным кредитам для покупателей первого жилья.

С начала этого года юань снизился против доллара на 4,9%.