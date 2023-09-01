МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Высокогорский мост через Енисей открывает круглогодичный путь в правобережье Ангаро-Енисейского макрорегиона с огромными запасами полезных ископаемых и богатейшей лесосырьевой базой, заявил руководитель Красноярского края Михаил Котюков по итогам церемонии открытия моста.

"Самое важное — жители районов правобережья теперь будут иметь круглогодичную связь с развитой инфраструктурой. До этого четыре месяца в году в период половодья добраться было практически невозможно. Это даст развитие и малому бизнесу: предприниматели смогут оперативно перебираться с одного берега на другой, доставлять необходимые товары и услуги. Мост даст позитивный социальный и экономический эффект", — цитирует губернатора пресс-служба края.

Президент России Владимир Путин, приявший участие в церемонии открытия, поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого проекта, который наладил круглогодичную связь с одним из крупнейших золотопромышленных центров.

По словам руководителя строительной организации "Мостострой-11" Николая Руссу, мост оказался одним из самых сложных объектов. "Это и каменистое дно, и быстрое течение, и паводок два раза в год с подъемом воды более чем на 6 метров, это и уникальная ферма, которая впервые смонтирована на территории России. Тем не менее по доброй традиции объект удалось сдать раньше срока", — рассказал он.

Всего на строительство ушло 36 месяцев. Помимо улучшения транспортного сообщения, новый объект окажет большое влияние на развитие Красноярского края в целом. Мост создаст условия для реализации инвестпроектов в Ангаро-Енисейском экономическом районе, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, поможет повысить качество жизни людей.